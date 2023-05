OSAMU & Co 41 Rue Jobin, 17 mai 2023, Marseille 3e Arrondissement.

Découvrez l’orchestre symphonique d’Aix-Marseille Université et du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille lors d’un concert gratuit à la Friche la Belle de Mai !.

2023-05-17 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-17 . .

41 Rue Jobin Friche Belle de Mai

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover the symphony orchestra of Aix-Marseille University and the Pierre Barbizet Conservatory of Marseille during a free concert at the Friche la Belle de Mai!

Descubra la orquesta sinfónica de la Universidad de Aix-Marsella y el Conservatorio Pierre Barbizet de Marsella durante un concierto gratuito en la Friche la Belle de Mai

Erleben Sie das Symphonieorchester der Aix-Marseille Université und des Conservatoire Pierre Barbizet in Marseille bei einem kostenlosen Konzert in der Friche la Belle de Mai!

Mise à jour le 2023-04-13 par Ville de Marseille