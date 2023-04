Wonderland – Sylvain Huc 41 rue Jobin, 17 mai 2023, Marseille 3e Arrondissement.

Wonderland, ou le pays des merveilles. Alice y tombe sans fin, y perd le temps, la logique et le sens, et y trouve l’émancipation. Une traversée abstraite et émerveillée du monde, une véritable expérience sensorielle.. Enfants

2023-05-17 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-17 . EUR.

41 rue Jobin La Friche Belle de Mai

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Wonderland, or the land of wonders. Alice falls endlessly, loses time, logic and meaning, and finds emancipation. An abstract and marvelous crossing of the world, a real sensory experience.

Wonderland. Alicia cae sin fin, pierde el tiempo, la lógica y el sentido, y encuentra la emancipación. Un viaje abstracto y maravilloso por el mundo, una auténtica experiencia sensorial.

Wonderland, oder das Wunderland. Alice fällt endlos hinein, verliert die Zeit, die Logik und den Sinn und findet die Emanzipation. Eine abstrakte und staunende Reise durch die Welt, eine echte Sinneserfahrung.

Mise à jour le 2022-12-14 par Ville de Marseille