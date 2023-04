Andréa Caparros Émile Mélenchon duo 8 Rue Du Pasteur Heuzé, 11 mai 2023, Marseille 3e Arrondissement.

Le duo formé par André Caparros au chant et Émile Mélenchon à la guitare nous présente l’album Confidence, rendez-vous au Cri du Port jeudi 11 mai..

2023-05-11 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-11 . EUR.

8 Rue Du Pasteur Heuzé Le cri du port

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The duo formed by André Caparros on vocals and Émile Mélenchon on guitar presents the album Confidence, see you at the Cri du Port on Thursday, May 11.

El dúo formado por André Caparros a la voz y Émile Mélenchon a la guitarra presentará su álbum Confidence en el Cri du Port el jueves 11 de mayo.

Das Duo aus André Caparros (Gesang) und Émile Mélenchon (Gitarre) stellt uns das Album Confidence vor. Wir treffen uns am Donnerstag, den 11. Mai im Cri du Port.

Mise à jour le 2023-03-07 par Ville de Marseille