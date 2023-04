Josef, Josef – Eric Slabiak 16 Passage Léo Ferré, 5 mai 2023, Marseille 3e Arrondissement.

Éric Slabiak retrouve la scène du Toursky et c’est toute l’Europe centrale qui débarque. Ça va swinguer !.

2023-05-05 à 21:00:00 ; fin : 2023-05-05 . EUR.

16 Passage Léo Ferré Théâtre Axel Toursky

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Éric Slabiak returns to the Toursky stage and the whole of Central Europe comes along. It will swing!

Éric Slabiak vuelve al escenario de Toursky y toda Europa Central le acompaña. ¡Se va a columpiar!

Eric Slabiak kehrt auf die Bühne des Toursky zurück, und ganz Mitteleuropa kommt an. Es wird swingen!

