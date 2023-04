Eva Peron – Cie L’Éloges 8 rue du Pasteur Heuzé, 5 mai 2023, Marseille 3e Arrondissement.

Rendez-vous au Théâtre Up – Parvis des Arts pour le spectacle « Eva Peron » – Compagnie L’Éloges..

2023-05-05 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-06 . EUR.

8 rue du Pasteur Heuzé Théâtre Up – Parvis des Arts

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



See you at the Up Theatre – Parvis des Arts for the show « Eva Peron » – Compagnie L’Éloges.

Nos vemos en el Théâtre Up – Parvis des Arts para el espectáculo « Eva Peron » – Compagnie L’Éloges.

Treffpunkt im Up-Theater – Parvis des Arts für die Aufführung « Eva Peron » – Compagnie L’Éloges.

Mise à jour le 2023-04-13 par Ville de Marseille