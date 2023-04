Les 48h de l’agriculture urbaine Différents lieux dans Marseille, 29 avril 2023, Marseille 3e Arrondissement.

Un festival pour mettre en valeur les pratiques et projets des acteurs de la transition alimentaire et agricole en ville..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-30 . .

Différents lieux dans Marseille

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A festival to highlight the practices and projects of actors in the food and agricultural transition in the city.

Un festival para poner de relieve las prácticas y proyectos de quienes participan en la transición alimentaria y agrícola en la ciudad.

Ein Festival, das die Praktiken und Projekte der Akteure des Übergangs zu Lebensmitteln und Landwirtschaft in der Stadt hervorhebt.

Mise à jour le 2023-03-31 par Ville de Marseille