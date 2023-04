Ex-machina – L’homme, la machine et les robots 20 Rue Mirès, 25 avril 2023, Marseille 3e Arrondissement.

L’exposition nous fait parcourir ce chemin qui mène de la naissance de la machine au robot, dans un domaine où la science et l’imaginaire se mêlent intimement..

2023-04-25 à ; fin : 2023-07-29 . .

20 Rue Mirès Bibliothèque Départementale des Bouches-du-Rhône

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The exhibition takes us on a journey from the birth of the machine to the robot, in a field where science and imagination are intimately linked.

La exposición nos lleva por un viaje desde el nacimiento de la máquina hasta el robot, en un campo en el que ciencia e imaginación están íntimamente entrelazadas.

Die Ausstellung führt uns auf diesem Weg von der Entstehung der Maschine bis zum Roboter durch ein Gebiet, in dem Wissenschaft und Fantasie eng miteinander verflochten sind.

Mise à jour le 2023-04-19 par Provence Tourisme