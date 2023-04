Another Earth – Set musical électronique 18 Rue Mirès, 25 avril 2023, Marseille 3e Arrondissement.

Concert de musique de Jean-Claude Heudin et Angelia, son Intelligence Artificielle (IA).

Précédé d’une visite de l’exposition par le commissaire d’exposition à 17h..

2023-04-25 à 19:00:00 ; fin : 2023-04-25 21:00:00. .

18 Rue Mirès Archives départementales – Auditorium

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Concert of music by Jean-Claude Heudin and Angelia, his Artificial Intelligence (AI).

Preceded by a visit of the exhibition by the curator at 5pm.

Concierto musical de Jean-Claude Heudin y Angelia, su Inteligencia Artificial (IA).

Precedido de una visita a la exposición por el comisario a las 17:00.

Musikkonzert von Jean-Claude Heudin und Angelia, seiner Künstlichen Intelligenz (KI).

Vor einer Führung durch die Ausstellung mit dem Kurator um 17 Uhr.

