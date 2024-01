Festival Le Bon Air 2024 Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement, vendredi 17 mai 2024.

Début : 2024-05-17

fin : 2024-05-19

Trois nuits & deux jours en pleine Friche la Belle de Mai aux battements technos, house, disco & l’italo, drum & bass, gabber, hardcore.

Le Festival Le Bon Air viendra éveiller l’aube de l’été – du 17 au 19 mai pour trois nuits & deux jours en pleine Friche la Belle de Mai.



Hâte de nous rassembler à Marseille, sur nos 5 scènes de la Friche la Belle de Mai.



La programmation complète est là ! Cette neuvième édition s’annonce bien épicée.



Plus de 70 artistes historiques de la scène électronique française et internationale aux cotés de collectifs et de talents locaux, le tout dans un lieu emblématique : La Friche la Belle de Mai. Préparez-vous pour 2 jours, 2 nuits et une finale incroyable (encore un peu de patience pour connaître la programmation du dimanche).



Au programme



Résidences (A-Z) : Helena Hauff / Sherelle / Vanda Forte



Artistes (A-Z) : Ann Mysochka / Ara / Bambi / Batenko live / Béatrice M / Ben Ufo B2B Helena Hauff / Bonnie Spacey live / Bwi-Bwi B2B Mila Necchella / Caballe B2B Desire / Cain و Muchi live / Cate Hortl live / Curtis Od B2B Linky / Dj Boring B2B Sherelle / DJ Gigola / Floating Points / Goldies B live / Guillermo Jamas / Habba Habba B2B Noge / Helena Hauff / I Hate Models / Irène Drésel live / Jack de Marseille / Kabylie Minogue / Ki/Ki / Ksu B2B Wawrzy / Life Recorder / Meti B2B Pastel / Monikaze live / Nina Kraviz / Nx Quantize live / Peach, Discoquette & Dragantuesque / Ravl live / Rorre Ecco / Roza Terenzi / Sabb / Saliah / Sarah Story / Sherelle / Vanda Forte / Yung Pad B2B Arezki



Avec (A-Z) : Chroniques / Compagnie Eléphante / Compagnie Guides / Discoquette / Dragantuesque / Gros:Oeuvre / Kumquaat / Omakase Recordings / Pata Negra / Pikip Solar Speakers / Primeurs Sonores / Rasputin / Savon Noire / Triangle Astérides / Twerkistan



Deux jours, deux nuits et une finale.



La programmation du dimanche (la Finale) sera bientôt dévoilée !



Retrouvez toute la programmation : https://www.le-bon-air.com/festival/



Une proposition de Bi:Pole.

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



