My Imaginary Loves KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie Marseille 3e Arrondissement, vendredi 8 mars 2024.

My Imaginary Loves KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 21:00:00

fin : 2024-03-08

KLAP Maison pour la danse vous donne rendez-vous pour « My Imaginary Loves » vendredi 8 mars.

Formé à Toulouse, My Imaginary Loves est un trio féminin composé de Christèle (batterie), Pauline (basse, chant) et Stéphanie (guitare, chant) qui allie une sensibilité pop à des résonances plus sombres, saturées.



Après Unemotional (EP, 2012) et Faces (LP, 2016) précisant l’identité du groupe, Aside (LP, 2019), dernier album en date, laisse la voie ouverte à diverses émotions et questionnements. « Sommes-nous proches ou simplement côte à côte ? Singuliers ou mis à part ? ».

EUR.

KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’événement My Imaginary Loves Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-15 par Ville de Marseille