Insane Tour 24 | Marseille Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement, samedi 10 février 2024.

Début : 2024-02-10 23:00:00

fin : 2024-02-10 05:00:00

Rendez-vous au Cabaret Aléatoire samedi 10 février pour la soirée Insane Tour 24.

Retrouve l’ambiance Insane Festival au plus près de chez toi dans toute la France !



On se donne rendez-vous le samedi 10 février pour une soirée complètement Insane au Cabaret Aléatoire Marseille !



Line Up



Mandragora

Amygdala

Tars

Sören

EUR.

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



