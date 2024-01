Concert O’JAZZ AMU & Co Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement, vendredi 9 février 2024.

Concert O’JAZZ AMU & Co Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09

Grand concert O’JAZZ AMU & Co au Grand Plateau de la Friche la Belle de Mai à Marseille

Aix-Marseille Université et le Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille, présente le premier grand concert de l’année de leur orchestre de Jazz O’JAZZ AMU & Co !



Au programme, de grands classiques du répertoire en passant par des arrangements originaux – laissez-vous emporter par le son vibrant de cet orchestre complétement jazz composés d’étudiants d’AMU et d’élèves de la classe de jazz du Conservatoire de Marseille. Embarquez pour un voyage à travers les époques, porté par le souffle des cuivres et rythmé par l’énergie communicative du Big Band !!



Direction : Romain Morello

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



