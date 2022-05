Marseille 2gether Marseille 9e Arrondissement, 26 mai 2022, Marseille 9e Arrondissement.

Marseille 2gether Buropolis 343 Bd Romain Rolland Marseille 9e Arrondissement

2022-05-26 – 2022-07-16 Buropolis 343 Bd Romain Rolland

Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 9e Arrondissement

Alexandra Sheherazade Salem Azize Ferizi Clara-Kate Clarisse Dagod jpp Maria Fernanda Ordoñez Pierre-Kastriot Jashari Lucas Ballester Sarah Benslimane Victor Delétraz Yann Stéphane Biscaut Yul Tomatala



Marseille 2gether est une proposition qui interroge la notion de collectif. Comment se mobiliser en tant que groupe dans un espace d’Art et que signifie “faire ensemble” ?



Nous sommes un groupe de jeunes artistes du Work.Master de la HEAD à Genève. On a des pratiques assez diverses et on vient d’horizons très différents. Emmanuelle Lainé nous a invité.x.e.s à Buropolis pour déplacer nos pratiques et les faire dialoguer avec les réalités multiples du territoire marseillais.



“Vasy on est ensemble. Qu’est-ce qu’on va faire ?

Est-ce que qu’on bosse en groupe ou chacunx notre côté ?



On a 10 jours, on verra bien sur place. Ce serait bien qu’on utilise cet espace comme lieu de partage. Et pour le jour-j, on pourrait rester assez flexibles, faire un événement où on montre nos bails, on fait à manger et on met de la musique. “

JPP



Work.Master Département MFA Arts Visuels HEAD – Haute École d’Art et de Design de Genève

http://p-a-c.fr/les-membres/buropolis/marseille-2gether

