Laura Laune – Glory Alleluia 35 Quai Du Lazaret, 1 décembre 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Retrouvez Laura Laune avec son spectacle « Glory Alleluia » sur la scène du Cepac Silo vendredi 1er décembre 2023..

2023-12-01 à 20:00:00 ; fin : 2023-12-01 . EUR.

35 Quai Du Lazaret Le Cepac Silo

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



See Laura Laune with her show « Glory Alleluia » on the Cepac Silo stage on Friday, December 1, 2023.

Laura Laune con su espectáculo « Glory Alleluia » en el escenario del Silo Cepac el viernes 1 de diciembre de 2023.

Erleben Sie Laura Laune mit ihrer Show « Glory Alleluia » am Freitag, den 1. Dezember 2023, auf der Bühne des Cepac Silo.

Mise à jour le 2022-11-09 par Ville de Marseille