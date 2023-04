Les comédies musicales 35 Quai du Lazaret, 27 octobre 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Après une première tournée à succès en 2022, Les Comédies Musicales – Le concert évènement est de retour. Rendez-vous au Cepac Silo vendredi 27 octobre 2023 !.

2023-10-27 à 20:00:00 ; fin : 2023-10-27 . EUR.

35 Quai du Lazaret Le Cepac Silo

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



After a first successful tour in 2022, Les Comédies Musicales – Le concert évènement is back. See you at Cepac Silo on Friday, October 27, 2023!

Tras una exitosa primera gira en 2022, vuelve Les Comédies Musicales – Le concert évènement. ¡Nos vemos en el Silo Cepac el viernes 27 de octubre de 2023!

Nach einer erfolgreichen ersten Tournee im Jahr 2022 ist Les Comédies Musicales – Le Concert Event wieder da. Wir sehen uns im Cepac Silo am Freitag, den 27. Oktober 2023!

Mise à jour le 2023-04-05 par Ville de Marseille