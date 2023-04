Fiesta des Suds 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement

Fiesta des Suds 7 Promenade Robert Laffont, 5 octobre 2023, Marseille 2e Arrondissement. La Fiesta des Suds, dans une grande tradition festive, rassemble les publics, les genres, les générations..

2023-10-05 à ; fin : 2023-10-07 . EUR.

7 Promenade Robert Laffont Esplanade du J4

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Fiesta des Suds, in a great festive tradition, brings together audiences, genres and generations. La Fiesta des Suds, en una gran tradición festiva, reúne a públicos, géneros y generaciones. Die Fiesta des Suds bringt in einer großen Festtradition das Publikum, die Genres und die Generationen zusammen. Mise à jour le 2022-12-14 par Ville de Marseille

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 2e Arrondissement Autres Lieu 7 Promenade Robert Laffont Adresse 7 Promenade Robert Laffont Esplanade du J4 Ville Marseille 2e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement

7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille 2e arrondissement/

Fiesta des Suds 7 Promenade Robert Laffont 2023-10-05 was last modified: by Fiesta des Suds 7 Promenade Robert Laffont 7 Promenade Robert Laffont 5 octobre 2023 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône