Trilogie de Jean Le Gac Allées Regards de Provence Marseille 2e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement

Trilogie de Jean Le Gac Allées Regards de Provence, 8 juin 2023, Marseille 2e Arrondissement. Du 8 juin au 20 novembre 2023, le Musée Regards de Provence présente l’exposition « Trilogie de Jean Le Gac »..

2023-06-08 à 10:00:00 ; fin : 2023-11-20 18:00:00. EUR.

Allées Regards de Provence Avenue Vaudoyer

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



From June 8 to November 20, 2023, the Museum Regards de Provence presents the exhibition « Trilogy of Jean Le Gac ». Del 8 de junio al 20 de noviembre de 2023, el museo Regards de Provence presenta la exposición « Trilogía de Jean Le Gac ». Vom 8. Juni bis zum 20. November 2023 zeigt das Musée Regards de Provence die Ausstellung « Trilogie von Jean Le Gac ». Mise à jour le 2023-03-28 par Ville de Marseille

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 2e Arrondissement Autres Lieu Allées Regards de Provence Adresse Allées Regards de Provence Avenue Vaudoyer Ville Marseille 2e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Allées Regards de Provence Marseille 2e Arrondissement

Allées Regards de Provence Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille 2e arrondissement/

Trilogie de Jean Le Gac Allées Regards de Provence 2023-06-08 was last modified: by Trilogie de Jean Le Gac Allées Regards de Provence Allées Regards de Provence 8 juin 2023 Allées Regards de Provence Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône