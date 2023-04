à peu près – Nicolas Desplats 72 Rue De la Joliette Marseille 2e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

à peu près – Nicolas Desplats 72 Rue De la Joliette, 7 juin 2023, Marseille 2e Arrondissement. Exposition des oeuvres de l’artiste Nicolas Desplats.

2023-06-07 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-30 22:00:00. .

72 Rue De la Joliette Espace d’exposition GT

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Exhibition of the works of the artist Nicolas Desplats Exposición de obras del artista Nicolas Desplats Ausstellung von Werken des Künstlers Nicolas Desplats Mise à jour le 2023-03-23 par Ville de Marseille

