L’Asie fantasmée, circulations, appropriations artistiques et culturelles (17e – 21e s.), perspectives pluridisciplinaires Centre de la Vieille Charité salle du Miroir, 31 mai 2023, Marseille 2e Arrondissement.

A l’initiative des Musées de Marseille, ce colloque est organisé autour de l’exposition « L’Asie fantasmée. Histoires d’exotisme dans les arts décoratifs en Provence aux 18e et 19e siècles » présentée au Château Borély..

2023-05-31 à ; fin : 2023-06-02 . .

Centre de la Vieille Charité salle du Miroir Musée Borély – Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



At the initiative of the Museums of Marseille, this conference is organized around the exhibition « Asia fantasized. Stories of exoticism in the decorative arts in Provence in the 18th and 19th centuries » presented at the Château Borély.

Por iniciativa de los Museos de Marsella, esta conferencia se organiza en torno a la exposición « Asia en la imaginación. Historias de exotismo en las artes decorativas de Provenza en los siglos XVIII y XIX », presentada en el castillo Borély.

Auf Initiative der Musées de Marseille findet dieses Kolloquium rund um die Ausstellung « L?Asie fantasmée. Histoires d’exotisme dans les arts décoratifs en Provence aux 18e et 19e siècles », die im Château Borély gezeigt wird.

