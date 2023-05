« Mariage pour tous : 10 ans après » Hôtel de Ville – Espace Bargemon, 17 mai 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Une soirée-débat organisée par la Ville de Marseille à l’occasion des 10 ans de la loi dite »Mariage pur tous »..

2023-05-17 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-17 20:30:00. .

Hôtel de Ville – Espace Bargemon Place Villeneuve-Bargemon

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An evening debate organized by the City of Marseille on the occasion of the 10th anniversary of the « Marriage for All » law.

Velada-debate organizada por la ciudad de Marsella con motivo del 10º aniversario de la ley « Matrimonio para todos ».

Ein von der Stadt Marseille organisierter Diskussionsabend anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Gesetzes »Mariage pur tous ».

Mise à jour le 2023-05-10 par Ville de Marseille