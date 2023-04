Lettre d’affranchissement 7 Promenade Robert Laffont, 13 mai 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Projection du premier court-métrage qui aborde le thème de l’esclavage des Roms..

2023-05-13 à 15:30:00 ; fin : 2023-05-13 . .

7 Promenade Robert Laffont Mucem

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Screening of the first short film that deals with the theme of Roma slavery.

Proyección del primer cortometraje que aborda la cuestión de la esclavitud de los gitanos.

Vorführung des ersten Kurzfilms, der das Thema der Versklavung von Roma aufgreift.

Mise à jour le 2023-03-03 par Ville de Marseille