Gipsy Queen 7 Promenade Robert Laffont, 13 mai 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Projection en présence de la comédienne Alina Serban, suivie d’un échange entre l’équipe curatoriale de l’exposition « Barvalo » et la comédienne Alina Serban..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . .

7 Promenade Robert Laffont Mucem

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Screening in the presence of the actress Alina Serban, followed by an exchange between the curatorial team of the exhibition « Barvalo » and the actress Alina Serban.

Proyección en presencia de la actriz Alina Serban, seguida de un intercambio entre el equipo curatorial de la exposición « Barvalo » y la actriz Alina Serban.

Vorführung in Anwesenheit der Schauspielerin Alina Serban, gefolgt von einem Gespräch zwischen dem Kuratorenteam der Ausstellung « Barvalo » und der Schauspielerin Alina Serban.

Mise à jour le 2023-03-03 par Ville de Marseille