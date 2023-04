Ramazan Sesler 7 Promenade Robert Laffont, 12 mai 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Un concert avec le fils du légendaire Selim Sesler surnommé le « Coltrane de la clarinette »..

2023-05-12 à 21:00:00 ; fin : 2023-05-12 . .

7 Promenade Robert Laffont Mucem

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A concert with the son of the legendary Selim Sesler, nicknamed the « Coltrane of the clarinet ».

Un concierto con el hijo del legendario Selim Sesler, apodado el « Coltrane del clarinete ».

Ein Konzert mit dem Sohn des legendären Selim Sesler, der auch als « Coltrane der Klarinette » bezeichnet wird.

Mise à jour le 2023-03-03 par Ville de Marseille