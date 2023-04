Sortie de presses #13 15 Rue Du Chevalier Roze Marseille 2e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement

Sortie de presses #13 15 Rue Du Chevalier Roze, 5 mai 2023, Marseille 2e Arrondissement. Exposition collective de sérigraphies et tirages d’artistes invités..

2023-05-05 à ; fin : 2023-07-22 . .

15 Rue Du Chevalier Roze Atelier Tchikebe

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Collective exhibition of serigraphs and prints by invited artists. Exposición colectiva de serigrafías y grabados de artistas invitados. Gruppenausstellung mit Siebdrucken und Drucken von eingeladenen Künstlern. Mise à jour le 2023-03-29 par Ville de Marseille

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 2e Arrondissement Autres Lieu 15 Rue Du Chevalier Roze Adresse 15 Rue Du Chevalier Roze Atelier Tchikebe Ville Marseille 2e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 15 Rue Du Chevalier Roze Marseille 2e Arrondissement

15 Rue Du Chevalier Roze Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille 2e arrondissement/

Sortie de presses #13 15 Rue Du Chevalier Roze 2023-05-05 was last modified: by Sortie de presses #13 15 Rue Du Chevalier Roze 15 Rue Du Chevalier Roze 5 mai 2023 15 Rue Du Chevalier Roze Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône