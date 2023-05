Rituels – Carole Benitah Sophie Menuet 9 Rue Mazenod, 5 mai 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Les deux artistes se croisent par les rituels de leurs écritures plastiques avec les œuvres de Carolle Benitah et de Sophie Menuet..

2023-05-05 à ; fin : 2023-06-17

9 Rue Mazenod Urban Gallery

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The two artists are crossed by the rituals of their plastic writings with the works of Carolle Benitah and Sophie Menuet.

Las dos artistas cruzan sus caminos a través de los rituales de su escritura plástica con las obras de Carolle Benitah y Sophie Menuet.

Die beiden Künstlerinnen kreuzen sich durch die Rituale ihrer plastischen Schriften mit den ?uvres von Carolle Benitah und Sophie Menuet.

Mise à jour le 2023-04-27 par Ville de Marseille