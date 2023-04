Stéphane Guillon sur scène 35 Quai du Lazaret, 3 mai 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Retrouvez Stéphane Guillon sur scène au Cepac Silo le 3 mai avec son nouveau spectacle..

2023-05-03 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-03 . EUR.

35 Quai du Lazaret Le Cepac Silo

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Meet Stéphane Guillon on stage at Cepac Silo on May 3rd with his new show.

Conozca a Stéphane Guillon en el escenario del Silo Cepac el 3 de mayo con su nuevo espectáculo.

Erleben Sie Stéphane Guillon am 3. Mai mit seiner neuen Show auf der Bühne im Cepac Silo.

Mise à jour le 2023-02-14 par Ville de Marseille