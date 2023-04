L’InterContinental Marseille – Hôtel Dieu célèbre ses 10 ans ! 1 Place Daviel, 25 avril 2023, Marseille 2e Arrondissement.

En 2013, alors que la cité phocéenne était élue Capitale Européenne de la Culture, l’InterContinental Marseille – Hotel Dieu ouvrait ses portes à quelques pas du Vieux Port..

2023-04-25 à 19:00:00 ; fin : 2023-04-25 . .

1 Place Daviel

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In 2013, when the city of Marseille was elected European Capital of Culture, the InterContinental Marseille ? Hotel Dieu opened its doors a few steps from the Old Port.

En 2013, cuando la ciudad de Marsella fue elegida Capital Europea de la Cultura, el InterContinental Marseille ? Hotel Dieu abrió sus puertas a pocos pasos del Vieux Port.

Im Jahr 2013, als die Stadt Marseille zur Europäischen Kulturhauptstadt gewählt wurde, eröffnete das InterContinental Marseille ? Hotel Dieu nur wenige Schritte vom Vieux Port entfernt seine Pforten.

Mise à jour le 2023-04-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille