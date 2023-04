C’est quoi la photographie ? Allées Regards de Provence Marseille 2e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement

C’est quoi la photographie ? Allées Regards de Provence, 20 avril 2023, Marseille 2e Arrondissement. Conférence, projection et signature de livres de Christian Ramade sur : c’est quoi la photographie ?.

2023-04-20 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-20 . .

Allées Regards de Provence Avenue Vaudoyer

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Conference, projection and signing of books by Christian Ramade on: what is photography? Conferencia, proyección y firma de libros de Christian Ramade sobre: ¿qué es la fotografía? Vortrag, Filmvorführung und Buchsignierung von Christian Ramade zu: Was ist Fotografie? Mise à jour le 2023-04-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 2e Arrondissement Autres Lieu Allées Regards de Provence Adresse Allées Regards de Provence Avenue Vaudoyer Ville Marseille 2e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Allées Regards de Provence Marseille 2e Arrondissement

Allées Regards de Provence Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille 2e arrondissement/

C’est quoi la photographie ? Allées Regards de Provence 2023-04-20 was last modified: by C’est quoi la photographie ? Allées Regards de Provence Allées Regards de Provence 20 avril 2023 Allées Regards de Provence Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône