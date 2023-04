Soirée Tropical Salsa & Forró 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement

Soirée Tropical Salsa & Forró 16 Rue De l’Evêché, 15 avril 2023, Marseille 2e Arrondissement. C’est une soirée haute en couleurs qui s’annonce ! Rendez-vous au Latté..

2023-04-15 à 21:30:00 ; fin : 2023-04-15 . .

16 Rue De l’Evêché Latté

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



It’s a colorful evening ahead! See you at the Latté. Nos espera una noche llena de color Nos vemos en el Latté. Ein farbenfroher Abend kündigt sich an! Wir treffen uns im Latté. Mise à jour le 2023-04-11 par Ville de Marseille

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 2e Arrondissement Autres Lieu 16 Rue De l'Evêché Adresse 16 Rue De l'Evêché Latté Ville Marseille 2e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 16 Rue De l'Evêché Marseille 2e Arrondissement

16 Rue De l'Evêché Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille 2e arrondissement/

Soirée Tropical Salsa & Forró 16 Rue De l’Evêché 2023-04-15 was last modified: by Soirée Tropical Salsa & Forró 16 Rue De l’Evêché 16 Rue De l'Evêché 15 avril 2023 16 Rue De l'Evêché Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône