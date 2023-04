Une si bruyante solitude 53 rue de la Joliette, 14 avril 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Retrouvez au Théâtre de la Mer pour la représentation de « Une si bruyante solitude », d’après le roman de Bohimil Hrabal – Qanik..

2023-04-14 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-14 . EUR.

53 rue de la Joliette L’R de la mer – Compagnie Théâtre de la Mer

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join us at the Theater of the Sea for the performance of « So Noisy Solitude », based on the novel by Bohimil Hrabal – Qanik.

Únase a nosotros en el Théâtre de la Mer para la representación de « Una soledad ruidosa », basada en la novela de Bohimil Hrabal – Qanik.

Treffen Sie sich im Theater am Meer für die Aufführung von « Eine so laute Einsamkeit », nach dem Roman von Bohimil Hrabal – Qanik.

Mise à jour le 2023-03-29 par Ville de Marseille