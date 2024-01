Nass el Ghiwane Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement, mercredi 21 février 2024.

Nass el Ghiwane Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2024-02-21 20:30:00

fin : 2024-02-21

Nass el Ghiwane, embarquez pour un voyage musical. Rendez-vous au Cepac Silo le 21 février 2024.

Pour leur tournée européenne 2024, le groupe mythique Nass el Ghiwane a choisi de jeter l’ancre à Marseille, au Cepac Silo.



Préparez-vous à être transporté dans un voyage musical captivant alors que le légendaire groupe « Nass El Ghiwane » prendra la scène en direct du Cepac Silo.



Laissez-vous envoûter par les mélodies enchanteresses de Nass El Ghiwane pendant qu’ils répandent leur magie sur la scène marseillaise.

Ce concert est une occasion rare de vivre la passion et le talent exceptionnel de ce groupe mythique, connu dans l’ensemble du Monde Arabe.

Joignez-vous à nous pour un concert inoubliable.



Nass El Ghiwane en Live, au Cepac Silo, vous promettent un moment musical nostalgique et exceptionnel qui restera gravé dans votre mémoire.



Ne manquez pas cet événement exceptionnel et rare !

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



