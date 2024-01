Avant et après match France – Irlande R2 Rooftop Marseille 2e Arrondissement, vendredi 2 février 2024.

Avant et après match France – Irlande R2 Rooftop Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 13:30:00

fin : 2024-02-02 04:00:00

A l’occasion du lancement du tournoi des 6 nations pour le match France – Irlande. Les chefs Julien Duboué, Charles Fontes, Mathieu Mandard, Patrick Canal vous proposent une journée festive et gourmande.

Les chefs Julien Duboué, Charles Fontes, Mathieu Mandard, Patrick Canal ainsi que Martin Gillier Fratacci vous proposent une journée festive et gourmande. Le lieu qui a été retenu est le R2-Rooftop des Terrasses à Marseille.



Il vous sera possible de réserver vos accès pour le déjeuner + le diner ou seulement pour le déjeuner ou le diner. Pour cela il vous faudra acheter des places via le lien qui vous sera envoyé.



Toutes les consommations d’alcool se feront sur place.

Tout un ensemble de mets à déguster en format cocktail dinatoire.



Pour le soir diffusion du match sur écran géant suivi d’une soirée après match avec une ambiance très très festive avec un groupe de musique Boombox (orchestrée par Jean-Charles Avazeripro et le Dj Antonin.



Menus



Déjeuner à partir de 13h30

Pour commencer

Planches de charcuteries, terrine Amatxi de notre ami Eric Ospital, fromage de brebis, rillettes de thon péché par notre ami pécheur Sebastien Rialland.



Sandwichs chauds

Pain bun, ribs de boeuf fondant braisé au barbecue, sauce bbq et guindillas

Tielle Sétoise



Plats

Gratin de mille feuilles de pommes de terre et d’épaule d’agneau braisé

Espadon & Chips, sauce tartare



Dessert

Choux vanille et sauce caramel beurre salé par notre pâtissier Mathieu Mandard





Dîner à partir de 20h

Pour commencer

Au chaud

Croquetas de jambon



En cru

Tartare de thon rouge à l’asiatique (pêche à la ligne par Mare Gustu)



Plats

Echine de cochon piquée aux citrons confits et olives noires de Camargue, jus en Gremolata

Boeuf bourguignon, purée



Dessert

Mousse au chocolat à l’ancienne, praliné noisette et dés de brownies par notre pâtissier Mathieu Mandard

R2 Rooftop 9 Quai du Lazaret

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur julie@julienduboue.com



L’événement Avant et après match France – Irlande Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille