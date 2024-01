Festival national de théâtre amateur – Marseille 2024 Marseille, lundi 1 avril 2024.

Un Festival de Théâtre Amateur devenu National depuis 4 saisons !

Le 25e Festival National de Théâtre Amateur – Marseille 2024 n’attend que vous pour se lancer !



Il se déroulera du 1er avril au 30 juin dans différents théâtres professionnels de Marseille et du département.



Un rendez-vous incontournable pour les troupes amateurs.

Cette année encore, quatorze lieux partenaires accueillent ce festival de la FNCTA des Bouches-du-Rhône à la configuration unique en France La Joliette, Les Salins, La Criée, Le théâtre de l’Astronef, l’Espace Culturel Busserine, les Bernardines, le Théâtre Marie-Jeanne, La Quincaillerie, le Parvis des Arts, L’R de la Mer, le Lacydon, le Lenche, Tour Sainte et le Gymnase.



Le 25e Festival National de Théâtre Amateur – Marseille 2024 promet d’être, une fois de plus, le reflet de la création théâtrale chez les amateurs avec un répertoire varié, comportant du théâtre contemporain, de la comédie, du boulevard, des écritures collectives…



Nous revenons avec nos soirées qui se déroulent dans une ambiance très conviviale et détendue qui fait la renommée de notre festival.

