Cie Essevesse – Danses-en-Trans 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement

Cie Essevesse – Danses-en-Trans 1 rue Mission de France, 28 juin 2023, Marseille 1er Arrondissement. Cie Essevesse – Danses-en-trans : Performance – Projection – Table-ronde, rendez-vous le 28 juin au Théâtre de l’Œuvre.

Accessible dès 16 ans.

2023-06-28 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-28 . EUR.

1 rue Mission de France Théâtre de l’Oeuvre

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Cie Essevesse – Danses-en-trans : Performance – Projection – Round-table, rendez-vous on June 28 at the Théâtre de l?

Accessible from 16 years old Cie Essevesse – Danses-en-trans : Espectáculo – Proyección – Mesa redonda, cita el 28 de junio en el Théâtre de l?

Accesible a partir de 16 años Cie Essevesse – Danses-en-trans : Performance – Filmvorführung – Diskussionsrunde, am 28. Juni im Théâtre de l’uvre.

Zugänglich ab 16 Jahren Mise à jour le 2023-03-30 par Ville de Marseille

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 1er Arrondissement Autres Lieu 1 rue Mission de France Adresse 1 rue Mission de France Théâtre de l'Oeuvre Ville Marseille 1er Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement

1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille 1er arrondissement/

Cie Essevesse – Danses-en-Trans 1 rue Mission de France 2023-06-28 was last modified: by Cie Essevesse – Danses-en-Trans 1 rue Mission de France 1 rue Mission de France 28 juin 2023 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône