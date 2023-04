Être ou ne pas naître 1 rue Mission de France, 15 juin 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Pièce « Être ou ne pas naître » – Cie Des Doux Affreux..

2023-06-15 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-15 . EUR.

1 rue Mission de France Théâtre de l’Oeuvre

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Play « To be or not to be born » – Cie Des Doux Affreux.

Reproducir « Être ou ne pas naître » – Cie Des Doux Affreux.

Theaterstück « Être ou ne pas naître » (Sein oder nicht geboren werden) – Cie Des Doux Affreux.

Mise à jour le 2023-03-30 par Ville de Marseille