Polyphonies corses – Atelier de Muriel Chiaramonti 161, boulevard de la Libération, 11 juin 2023, Marseille 1er Arrondissement.

La Maison du Chant vous donne rendez-vous à l’Eglise Saint Pierre et Saint Paul pour le concert Polyphonies corses – Atelier de Muriel Chiaramonti..

2023-06-11 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-11 . EUR.

161, boulevard de la Libération Eglise Saint Pierre et Saint Paul

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Maison du Chant invites you to the Church of Saint Peter and Saint Paul for the concert Corsican Polyphonies – Workshop of Muriel Chiaramonti.

La Maison du Chant le invita a la iglesia de San Pedro y San Pablo para el concierto Polifonías corsas – Taller de Muriel Chiaramonti.

La Maison du Chant lädt Sie in die Kirche Saint Pierre et Saint Paul für das Konzert Polyphonies corses – Atelier de Muriel Chiaramonti ein.

Mise à jour le 2023-04-07 par Ville de Marseille