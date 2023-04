Pour le meilleur et pour le pire 162 La Canebière, 4 juin 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Jeanne est une organisatrice de mariage bienveillante et appliquée, mais bien qu’elle travaille d’arrache-pied, entre l’EHPAD de son père et les études de sa fille, les dettes s’accumulent dangereusement..

2023-06-04 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-04 . EUR.

162 La Canebière Théâtre de l’Odéon

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Jeanne is a caring and diligent wedding planner, but although she works hard, between her father’s EHPAD and her daughter’s studies, debts are piling up dangerously.

Jeanne es una cuidadosa y diligente organizadora de bodas, pero aunque trabaja duro, entre la residencia de ancianos de su padre y los estudios de su hija, las deudas se acumulan peligrosamente.

Jeanne ist eine wohlwollende und fleißige Hochzeitsplanerin, aber obwohl sie zwischen dem Pflegeheim ihres Vaters und dem Studium ihrer Tochter hart arbeitet, häufen sich die Schulden gefährlich an.

