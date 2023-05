Arnaud Dolmen 4tet 4 Rue Bernard du Bois, 27 mai 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Retrouvez le concert Arnauld Dolmen 4tet à la Cité de la Musique de Marseille, Festival Kadans Caraïbe..

2023-05-27 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-27 . EUR.

4 Rue Bernard du Bois Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Watch the Arnauld Dolmen 4tet concert at the Cité de la Musique in Marseille, Kadans Caraïbe Festival.

Vea el concierto de Arnauld Dolmen 4tet en la Cité de la Musique de Marsella, Festival Kadans Caraïbe.

Sehen Sie sich das Konzert Arnauld Dolmen 4tet in der Cité de la Musique in Marseille an, Festival Kadans Caraïbe.

