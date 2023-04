Sinon ça va 45a Rue D’Aubagne, 20 mai 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Rendez-vous au Daki Ling le 20 mai avec le spectacle « Sinon ça va » par Spectralex.

Festival Tendance Clown. Enfants

2023-05-20 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-20 . EUR.

45a Rue D’Aubagne Daki Ling le jardin des muses

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



See you at the Daki Ling on May 20 with the show « Sinon ça va » by Spectralex.

Tendance Clown Festival

Nos vemos en el Daki Ling el 20 de mayo con el espectáculo « Sinon ça va » de Spectralex.

Festival Tendance Clown

Besuchen Sie das Daki Ling am 20. Mai mit der Aufführung « Sinon ça va » von Spectralex.

Festival Tendance Clown

Mise à jour le 2023-04-04 par Ville de Marseille