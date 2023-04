Nuit européenne des musées de la Ville de Marseille Musées de Marseille, 13 mai 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Le temps d’une nuit, entre le coucher du soleil et 1h du matin, le public est invité à découvrir gratuitement, de manière insolite, festive et ludique, les richesses des musées de France, ainsi que ceux d’une trentaine de pays d’Europe..

2023-05-13 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-13 00:00:00. .

Musées de Marseille

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For one night, between sunset and 1am, the public is invited to discover, free of charge, in an unusual, festive and fun way, the riches of the museums of France, as well as those of some thirty European countries.

Durante una noche, entre la puesta de sol y la 1 de la madrugada, el público está invitado a descubrir gratuitamente, de forma insólita, festiva y lúdica, las riquezas de los museos de Francia y de una treintena de países europeos.

Eine Nacht lang, zwischen Sonnenuntergang und 1 Uhr morgens, ist die Öffentlichkeit eingeladen, kostenlos, auf ungewöhnliche, festliche und spielerische Weise die Reichtümer der Museen Frankreichs sowie die von etwa 30 europäischen Ländern zu entdecken.

Mise à jour le 2023-03-29 par Ville de Marseille