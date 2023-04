Chants Marins Kabyles – Sidi Bemol duo 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement

Chants Marins Kabyles – Sidi Bemol duo 1 rue Mission de France, 13 mai 2023, Marseille 1er Arrondissement. Concert Chants Marins Kabyles – Sidi Bemol duo..

2023-05-13 à 21:00:00 ; fin : 2023-05-13 . EUR.

1 rue Mission de France Théâtre de l’Oeuvre

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Concert Chants Marins Kabyles – Sidi Bemol duo. Concierto Chants Marins Kabyles – Dúo Sidi Bemol. Konzert Kabylische Seemannslieder – Sidi Bemol duo. Mise à jour le 2023-03-30 par Ville de Marseille

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 1er Arrondissement Autres Lieu 1 rue Mission de France Adresse 1 rue Mission de France Théâtre de l'Oeuvre Ville Marseille 1er Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement

1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille 1er arrondissement/

Chants Marins Kabyles – Sidi Bemol duo 1 rue Mission de France 2023-05-13 was last modified: by Chants Marins Kabyles – Sidi Bemol duo 1 rue Mission de France 1 rue Mission de France 13 mai 2023 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône