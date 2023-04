Le Train Bleu Martigues, Port-de-Bouc, 12 mai 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Le Train Bleu 2023, 7ème édition de cet exceptionnel itinéraire côtier, de scène en scène, de ville en ville de Miramas à Martigues à Marseille. Les week-end du 12 au 21 mai : des ballades, des contes, de la musique, de la danse, du théâtre….

2023-05-12 à ; fin : 2023-05-14 . EUR.

Martigues, Port-de-Bouc Miramas, Istres

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Blue Train 2023, 7th edition of this exceptional coastal itinerary, from stage to stage, from city to city from Miramas to Martigues to Marseille. The weekends of May 12 to 21: ballads, tales, music, dance, theater …

Le Train Bleu 2023, 7ª edición de este excepcional itinerario costero, de etapa en etapa, de ciudad en ciudad, de Miramas a Martigues pasando por Marsella. Los fines de semana del 12 al 21 de mayo: paseos, cuentos, música, danza, teatro…

Le Train Bleu 2023, 7. Ausgabe dieser außergewöhnlichen Küstenroute, von Szene zu Szene, von Stadt zu Stadt von Miramas nach Martigues in Marseille. An den Wochenenden vom 12. bis 21. Mai: Balladen, Märchen, Musik, Tanz, Theater…

