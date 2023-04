Utilisation d’algues pour la production de biocarburants 58 Cours Belsunce, 12 mai 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Plantes et enjeux climatiques : cycle de conférences grand public à la bibliothèque de l’Alcazar, avec des scientifiques de Aix-Marseille Université – Luminy Génétique et Biophysique des Plantes..

2023-05-12 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-12 . .

58 Cours Belsunce Bibliothèque Alcazar BMVR

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Plants and climate issues: a series of lectures for the general public at the Alcazar library, with scientists from Aix-Marseille University – Luminy Plant Genetics and Biophysics.

Plantas y cuestiones climáticas: ciclo de conferencias para el gran público en la biblioteca del Alcázar, con científicos de la Universidad de Aix-Marsella – Luminy Genética y Biofísica de las Plantas.

Pflanzen und Klimafragen: Vortragsreihe für die breite Öffentlichkeit in der Bibliothek Alcazar, mit Wissenschaftlern von Aix-Marseille Université – Luminy Génétique et Biophysique des Plantes.

Mise à jour le 2023-04-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille