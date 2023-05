«تنام : Allons dormir», Elias Kurdy Conservatoire National de Région Pierre Barbizet, 6 mai 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Exposition des oeuvres d’Elias Kurdy.

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-08 . .

Conservatoire National de Région Pierre Barbizet Place Carli

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Exhibition of the works of Elias Kurdy

Exposición de obras de Elias Kurdy

Ausstellung der Werke von Elias Kurdy

