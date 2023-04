Cendrillon 17 Boulevard Garibaldi Marseille 1er Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement

Cendrillon 17 Boulevard Garibaldi, 5 mai 2023, Marseille 1er Arrondissement. Un conte contemporain exigeant, tantôt sombre, tantôt éclatant. ..

2023-05-05 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-05 . EUR.

17 Boulevard Garibaldi Théâtre Les Bernardines

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A demanding contemporary tale, sometimes dark, sometimes bright. . Un relato contemporáneo exigente, a veces oscuro, a veces luminoso. Ein anspruchsvolles zeitgenössisches Märchen, das mal düster, mal strahlend ist. . Mise à jour le 2023-03-21 par Ville de Marseille

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 1er Arrondissement Autres Lieu 17 Boulevard Garibaldi Adresse 17 Boulevard Garibaldi Théâtre Les Bernardines Ville Marseille 1er Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 17 Boulevard Garibaldi Marseille 1er Arrondissement

17 Boulevard Garibaldi Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille 1er arrondissement/

Cendrillon 17 Boulevard Garibaldi 2023-05-05 was last modified: by Cendrillon 17 Boulevard Garibaldi 17 Boulevard Garibaldi 5 mai 2023 17 Boulevard Garibaldi Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône