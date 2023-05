Bal des séniors Place Général de Gaulle, 4 mai 2023, .

Un bal en plein cœur de la ville pour les séniors !.

2023-05-04 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-04 18:00:00. .

Place Général de Gaulle

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A ball in the heart of the city for seniors!

¡Un baile en el corazón de la ciudad para mayores!

Ein Ball im Herzen der Stadt für Senioren!

Mise à jour le 2023-04-27 par Ville de Marseille