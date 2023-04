Ecologie et démocratie 61 La Canebière, 24 avril 2023, Marseille 1er Arrondissement.

On entend souvent ce nouveau lieu commun qui consiste à dire que l’urgence écologique est telle que seule une dictature pourrait y répondre, mais est-ce si certain ?.

2023-04-24 à 19:00:00 ; fin : 2023-04-24 21:00:00. .

61 La Canebière Mairie des 1er et 7e arrondissements

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



We often hear this new commonplace which consists in saying that the ecological emergency is such that only a dictatorship could answer it, but is it so certain?

A menudo oímos ese nuevo lugar común que consiste en decir que la emergencia ecológica es tal que sólo una dictadura podría responder a ella, pero ¿es tan cierto?

Man hört oft den neuen Gemeinplatz, dass die ökologische Notlage so groß ist, dass nur eine Diktatur darauf reagieren könnte, aber ist das wirklich so sicher?

