Sometimes Making Something Leads to Nothing – Nathalie du Pasquier

L’exposition « Sometimes Making Something Leads to Nothing » de Nathalie du Pasquier sera présentée au Studio Fotokino à Marseille du 15 avril au 4 juin..

2023-04-15 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-04 18:30:00.

33 Allées Léon Gambetta Studio Fotokino

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



The exhibition « Sometimes Making Something Leads to Nothing » by Nathalie du Pasquier will be presented at Studio Fotokino in Marseille from April 15 to June 4.

La exposición « A veces hacer algo no conduce a nada » de Nathalie du Pasquier se presentará en el Studio Fotokino de Marsella del 15 de abril al 4 de junio.

Die Ausstellung « Sometimes Making Something Leads to Nothing » von Nathalie du Pasquier wird vom 15. April bis zum 4. Juni im Studio Fotokino in Marseille gezeigt.

