Franck Bompard Daki Ling le jardin des muses Marseille 1er Arrondissement, samedi 23 mars 2024.

Franck Bompard Daki Ling le jardin des muses Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

Rendez-vous au Daki Ling avec « Franck Bompard ».

Spectacle à portée clownesque



Après une prise de conscience, Franck décide de tout lâcher pour réaliser son rêve de chanteur.

Le spectacle caresse l’idée de la crise de la quarantaine d’un hypersensible.

L’histoire d’une prise de risque, Franck tente la “panenka”.

C’est aussi une loupe sur un personnage d’anti-héros.

Franck décompose puis recompose ses rapports avec son public constamment.

Franck est un peu perdu , il refait surface après le confinement.



Après avoir lu, composé dans sa chambre, il est persuadé d’avoir un truc à livrer au monde. C’est l’histoire d’un mec qui après avoir longtemps vécu par procuration décide de passer le pas et monter sur scène, avec plus d’ambition que de moyen.



De et par Samuel Tarlet avec l’aide à la mise en scène de Michael Egard

Œil extérieur : Julie Boucher

Tout public, conseillé à partir de 10 ans

Durée : 47 min



Résidence de création du 18 au 24 mars 2024.

Sortie publique le samedi 23 mars 2024.



[Entrée gratuite, tarif au chapeau + Adhésion 2024 à l’association obligatoire 4 €]

.

Daki Ling le jardin des muses 45A Rue d’Aubagne

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’événement Franck Bompard Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-12 par Ville de Marseille