Rétrospective Jocelyne Saab Marseille 1er Arrondissement

Après Paris, venez découvrir à Marseille les films de cette cinéaste franco-libanaise, reporter de guerre dans les années 1970, qui a couvert, du côté des progressistes et des Palestiniens, la guerre qui a ravagé son pays, le Liban, à partir de 1975.

Après Paris, venez découvrir à Marseille les films de cette cinéaste franco-libanaise, reporter de guerre dans les années 1970, qui a couvert, du côté des progressistes et des Palestiniens, la guerre qui a ravagé son pays, le Liban, à partir de 1975, puis s’est tournée vers le cinéma de fiction, la photographie, l’installation vidéo. Solidaire des grandes luttes pour la justice et la liberté des peuples, elle est aujourd’hui considérée comme l’une des plus grandes cinéastes libanaises de son temps.



Cette rétrospective intégrale est l’occasion de présenter pour la première fois à

Marseille le travail de restauration récent,conduit par l’Association Jocelyne Saab

en partenariat avec l’association Film Flamme/Polygone étoilé depuis 2019, et

qui a permis la formation à la restauration filmique d’une dizaine de techniciens à

Beyrouth et en France.



C’est aussi l’opportunité de mettre en lumière le très beau travail éditorial réalisé par les éditions Commune (association Film Flamme) autour des archives de Saab et publié en 2023 : Le Livre pour sortir au jour de Jocelyne Saab, ainsi que le coffret DVD rassemblant les 15 films restaurés Jocelyne Saab, cinéaste (période 1974-1982) publié par les Mutins de Pangée en 2024.



Les projections seront systématiquement accompagnées par des membres de l’Association Jocelyne Saab : Mounir El Abbassi, Louise Malherbe, Jinane Mrad, Mathilde Rouxel. Des ventes de livres, d’affiches et de DVD seront proposées à l’issue des séances.



EXPOSITION

JOCELYNE SAAB, PLASTICIENNE

Du 6 au 9 février



Strange Games and Bridges

Café du genre

Imaginary Postcard

One Dollar a Day

My Name is Mei Shigenobu



Inauguration le 6 février à 18h

Introduction par Mathilde Rouxel et Solange Poulet

SOMA – Lieu d’art hybride



LES ATELIERS



Mercredi 14 – Jeudi 15 février

Journées d’études

Jocelyne Saab, reporter, cinéaste, au service de l’histoire

14 février : de 11h à 18h30

15 février : de 10h à 17h30

AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ

Salle des colloques 1 – Maison de la Recherche, Campus Schuman



Samedi 24 février / 11h – 18h

Faire danser les images

Atelier de montage sur pellicule à partir de rushs 16mm de Les Almées.

Sur inscription, 10 euros (places limitées) : amicale.jocelynesaab@gmail.com

Atelier encadré par Sébastien Ronceray (Braquage) et Mathilde Rouxel, en

partenariat avec DodesKaden

LABO LARGENT



PROJECTIONS



Mercredi 7 février / 20h

1975 : début de la guerre civile Les Nouveaux croisés d’Orient

Le Liban dans la tourmente

Présenté par Michael Issa El Helou

VIDÉODROME 2



Jeudi 8 février / 19h30

Une vie suspendue Présenté par Sabyl Ghoussoub

CINÉMA LES VARIÉTÉS



Vendredi 9 février / 20h

La guerre des deux ans?

Les Enfants de la guerre

Sud-Liban, histoire d’un village assiégé Beyrouth, jamais plus

Pour quelques vies

Présenté par Sabyl Ghoussoub

VIDÉODROME 2



Dimanche 11 février / 20h

Réfugiés d’hier et d’aujourd’hui

Lettre de Beyrouth

One Dollar a Day

Imaginary Postcard

Présenté par Sirine Fattouh

VIDÉODROME 2



Mercredi 14 février / 20h30

Dunia

Présenté par Dima Al-Joundi

CINÉMA LES VARIÉTÉS



Jeudi 15 février / 19h

Iran, l’utopie en marche

Présenté par Bamchade Pourvali

Séance en partenariat avec le festival Aflam

CINÉMA LE MIROIR



Vendredi 16 février / 20h

L’Égypte documentaire de

Jocelyne Saab (1)

Égypte, la cité des morts

La Croix des Pharaons : les Coptes

L’Amour d’Allah : la montée de l’intégrisme

Présenté par Fabienne Le Houérou

POLYGONE ÉTOILÉ



Dimanche 18 février / 19h

L’Égypte documentaire de

Jocelyne Saab (2)

L’Architecte de Louxor

Les Fantômes d’Alexandrie

Les Almées, danseuses orientales

Présenté par Simone Bitton

POLYGONE ÉTOILÉ



Mardi 20 février / 20h

Le Sahara n’est pas à vendre

Présenté par Catherine Ruelle

CINÉMA LA BALEINE



Jeudi 22 février / 19h

Jocelyne Saab et la résistance

palestinienne

Les Femmes palestiniennes

Le Front du refus

Beyrouth, ma ville

Le Bateau de l’exil

Présenté par Sélim Nassib

Suivi d’une discussion en présence de Catherine Ruelle (journaliste, critique

de cinéma) et Sélim Nassib (journaliste, écrivain), modérée par Léa Polverini

(chercheuse, journaliste)

Séance en partenariat avec le Festival

Ciné-Palestine

CINÉMA LE GYPTIS



Dimanche 25 février / 17h

Il était une fois Beyrouth

Présenté par Thierry Fabre

CINÉMA LE GYPTIS



Mardi 27 février / 19h

What’s Going On ?

Présenté par Louise Malherbe

Séance en partenariat avec le festival Aflam

CINÉMA LE MIROIR



Mercredi 28 février / 20h

Portraits de femmes

La Tueuse

La Dame de Saigon

My Name is Mei Shigenobu

Présenté par Christine Ishkinazi

Séance en partenariat avec Films Femmes

Méditerrannée

VIDÉODROME 2

EUR.

Soma – Cinémas : Les Variétés, Vidéodrome 2, La Baleine, Polygone étoilé, Le Gyptis, Le Miroir

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



